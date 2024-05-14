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Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat! Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor

Son günlerde alışverişlerde ve yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altınlarda hile yapıldığı iddiaları bulunuyor. Piyasada satılan bazı çeyrek altınların ayarlarının düşük olduğu ve bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtiliyor. Peki, bu durumu nasıl anlayabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? İşte altın alacakların dikkat etmesi gerken noktalar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 17:31 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 17:32
Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat! Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor 1

Çeyrek altın, yatırım ve hediye amaçlı sıkça tercih edilen bir altın türü. Ancak, bazı dolandırıcılar düşük ayarlı çeyrek altın üreterek vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat! Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor 2

Düşük ayarlı çeyrek altınlar, genellikle gerçek altına göre daha az saf altın içeriyor ve bu nedenle değeri daha düşük oluyor. Bu durum, hem satın alırken hem de bozdururken büyük kayıplara yol açabiliyor.

Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat! Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor 3

DÜŞÜK AYARLI ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Görsel Kontrol: İlk bakışta düşük ayarlı altını anlamak neredeyse imkansızdır. Renk ve görünüm açısından neredeyse aynıdırlar. Ancak, uzmanlar altının renginden ve işçiliğinden bazı ipuçları elde edebilir.

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