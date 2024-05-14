Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat! Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor

Son günlerde alışverişlerde ve yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altınlarda hile yapıldığı iddiaları bulunuyor. Piyasada satılan bazı çeyrek altınların ayarlarının düşük olduğu ve bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtiliyor. Peki, bu durumu nasıl anlayabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? İşte altın alacakların dikkat etmesi gerken noktalar...