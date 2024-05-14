Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! İşte Serpil Çakmalı'nın gerçek adı...

Yeşilçam dünyasının en iddialı kadın oyuncularından biri olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan usta oyuncunun son hali ise görenleri adeta büyülüyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Serpil Çakmaklı, takipçilerinin büyük beğenisini kazanırken hakkında bilinmeyen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllardır Serpil Çakmaklı olarak tanıdığımız ismi gerçek değilmiş. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek ismi...