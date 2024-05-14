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Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı'nın gerçek adı bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! İşte Serpil Çakmalı'nın gerçek adı...

Yeşilçam dünyasının en iddialı kadın oyuncularından biri olan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan usta oyuncunun son hali ise görenleri adeta büyülüyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Serpil Çakmaklı, takipçilerinin büyük beğenisini kazanırken hakkında bilinmeyen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllardır Serpil Çakmaklı olarak tanıdığımız ismi gerçek değilmiş. İşte Serpil Çakmaklı'nın gerçek ismi...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:14 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:23
Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! İşte Serpil Çakmalı’nın gerçek adı... 1

1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle kariyerinin altın merdivenlerini hazırlayan Serpil Çakmaklı Yeşilçam'ın en iddialı oyuncuları arasında yerini aldı.

Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! İşte Serpil Çakmalı’nın gerçek adı... 2

1962 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, ilki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı.

Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı’nın gerçek adı bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! İşte Serpil Çakmalı’nın gerçek adı... 3

1980'li yıllarda Mert Çakmaklı ile evli olan Serpil Çakmaklı, 6 ay süren evliliğinin ardından soyadını değiştirmedi. Son haliyle magazin gündemini çalkalayan Serpil Çakmaklı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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