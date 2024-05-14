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Bingöl'de yer altından gelen sesler büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili birden etkileyen asrın felaketinin ardından milyonlarca kişi deprem tehlikesiyle yaşıyor. Birçok vatandaş "Evimin altından fay geçiyor mu?" sorusunun yanıtını araştırırken Bingöl'den gelen görüntüler tedirgin etti. Bingöl Solhan'ın Yenidal köyünde yeraltından gelen sesler "büyük bir depremin habercisi" iddiasıyla sosyal medyada paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:23
Bingöl’de yer altından gelen sesler büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı

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Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada 'büyük bir depremin habercisi' olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı.

Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, "Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle" yanıtını verdi.

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