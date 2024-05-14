Bingöl’de yer altından gelen sesler büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, "Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle" yanıtını verdi.

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