Bu ay 32 günlük en fazla mevduat veren banka belli oldu! %50, %53, %55, %56, %58’e roket gibi çıkmış durumda:

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Faiz Oranı %51, Net Kazanç 6.186,89 TL
Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL: Faiz Oranı %47, Net Kazanç 5.701,64 TL
Enpara.com Vadeli Hesap: Faiz Oranı %47, Net Kazanç 5.701,64 TL
Mevduat faizi, bankaların müşterilerine sunduğu tasarruf hesapları, vadeli mevduat hesapları veya diğer tür yatırım hesapları gibi finansal araçlar üzerinden ödediği faiz oranını ifade eder. Bu faiz, müşterilerin bankaya yatırdığı paraya belirli bir dönem boyunca uygulanan yüzdesel getiridir. Mevduat faizi, özellikle tasarruf sahipleri için önemli bir gelir kaynağı olabilir ve yatırım kararları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Mevduat Faizi Türleri
Mevduat faizleri, hesap türüne göre farklılık gösterebilir. İki ana kategori şunlardır:
Vadeli Mevduat Faizi: Bu, belirli bir vade sonunda elde edilecek faizi önceden belirlenen, süresi belirlenmiş bir mevduat türüdür. Vade sonunda, yatırılan ana para ve üzerine eklenen faiz birlikte geri ödenir.
Vadesiz Mevduat Faizi: Vadesiz hesaplarda para, herhangi bir zaman dilimi olmaksızın bankada tutulur ve genellikle vadeli mevduata göre daha düşük faiz getirisi sunar.