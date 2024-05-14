8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları

KAMUDA TASARRUF PAKETİ | Ekonominin toparlanması için tasarrufa kamudan başlayan hükümet dün tasarruf paketinin detaylarını aktardı. Buna göre TBMM hariç tüm kamu kuruluşları ve kamu personeli taşıt kullanımından harcamalara ve yatırımlara birçok kalemde 3 yıl kemer sıkacak. Kamuda Tasarruf Genelgesi Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı harcamaları izleyip aykırı durumları raporlayacak. Genelgeye uymayana ise yaptırım var. Peki Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları...