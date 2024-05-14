8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları

KAMUDA TASARRUF PAKETİ | Ekonominin toparlanması için tasarrufa kamudan başlayan hükümet dün tasarruf paketinin detaylarını aktardı. Buna göre TBMM hariç tüm kamu kuruluşları ve kamu personeli taşıt kullanımından harcamalara ve yatırımlara birçok kalemde 3 yıl kemer sıkacak. Kamuda Tasarruf Genelgesi Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı harcamaları izleyip aykırı durumları raporlayacak. Genelgeye uymayana ise yaptırım var. Peki Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün kamuda tasarruf paketini kamuya duyurdu.
Paketi geçmiştekilerden farklı kılan 3 özellik, "kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlaması; izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelinin hayata geçirmesi; tedbirlerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsaması" olarak sıralandı. Kamu harcamaları kontrol edilerek tasarruflar artırılırken, yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek ve yapısal reformlar hızlandırılacak.
Tedbirlerin 3 temel ekseni ise "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımları" şeklinde çizildi. Yılmaz, paketin yasal düzenleme gerektirmeyen bölümüne ilişkin genelge taslağının bu hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacağını, yasal düzenleme gerektiren konularda ise parti grubu ile hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.