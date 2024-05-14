Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

KAZA VE ADLİ SÜREÇ Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Teleferik kazası değil CHP ihmali: Seçim nedeniyle 14 günde bitirilmiş! CHP'li Mesut Kocagöz ile toplam 5 kişi tutuklandı! | Takvim.com.tr ifadesine ulaştı

Teleferik kazası değil CHP ihmali: Seçim nedeniyle 14 günde bitirilmiş! CHPli Mesut Kocagöz ile toplam 5 kişi tutuklandı! | Takvim.com.tr ifadesine ulaştı





Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

