Rezidans vahşetinin cezası belli oldu! 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun’u katleden Muhammet Balcı müebbete çarptırıldı

Bacanlı, "Sanık, stajyerimi tasarlayarak öldürmeyi planlamış. Belen akıllı kızdı, uyuyor numarası yapıp 3 kere KADES'e basmış. Ben bu eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Belen sağ elini kullanırdı. Merminin giriş çıkış yönünü düşündüğümüz zaman sağ elini kullanan birinin bu şekilde kendini öldürmesi imkansız." diye konuştu.

Duruşmada söz alan Coşğun'un ailesinin avukatı Mehmet Rıfat Bacan lı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu, akıllı hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.





Sanık Balcı ise esasa ilişkin savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olayın intihar olduğunu savundu.

Balcı, şunları söyledi:

"Belen'le ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam şimdiye kadar öldürürdüm. Dekolte giyerdi, kick boksa gitti, tangoya gitti, hocaları erkekti. Hiçbir şey demedim parasını ben verdim. Ben sevgiye aç bir insan değilim. Yapmış olsam sizden zerre takdiri indirim istemem bile, emin olun."

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Balcı'yı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.