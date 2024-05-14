PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Alkollü şahıs, annesin de içinde olduğu evi ateşe verdi! İtfaiye amirinden alkışlanacak hareket: Türk barağını yanmaktan kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin (75) de içeride olduğu sırada evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişikteki evi de sararken yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar kameraya yansırken, anne tedbir amaçlı ambulansa, oğlu ise gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 01:14 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 01:31
Alkollü şahıs, annesin de içinde olduğu evi ateşe verdi! İtfaiye amirinden alkışlanacak hareket: Türk barağını yanmaktan kurtardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi.

Alkollü şahıs, annesin de içinde olduğu evi ateşe verdi!

Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.



Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi.



Alevleri fak eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı.



Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.


İTFAİYE, BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDI

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA