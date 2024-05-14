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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 23:06 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 23:06

İZLE I Et fiyatlarını düşürecek proje! Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da açıkladı

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da Ekonomi Masası programına konuk oldu. Önemli açıklamalar yapan Aydın, et fiyatlarını düşürecek projeyi de duyurdu. İşte detaylar...

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programında Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'e konuk oldu. Trakya'da hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarına önemli bir düşük olmasını beklediğini belirten Aydın, tesisin 20 bin baş hayvan kapasiteli olduğunu vurguladı.

Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.

Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığın yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz.

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