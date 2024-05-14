HALKA açık yerlerde yüksek sesle konuşmayın.

İNSANLARA maaşlarını, kilolarını sormayın.

SIZ binmeye başlamadan önce insanların asansörden çıkmasına izin verin.

ÖDÜNÇ alınan her şey mümkün olan en kısa sürede iade edilmelidir.

BAŞKALARININ telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına bakmayın.

GARSONLARA, güvenlik görevlilerine vb. karşı saygılı olun ve hizmetleri için onlara teşekkür etmeyi unutmayın.

YÖNLENDİRMELERİNİZLE ilgilendiklerini bilmediğiniz sürece kimsenin mesaj kutusuna spam göndermeyin.

KESİNLİKLE gerekli olmadıkça sosyal platformlardaki fotoğraflarınızda ve gönderilerinizde insanları etiketlemeyin.

HABER vermeden, davet edilmeden evlerine giderek insanları şaşırtmayın, elbette ailenizi, yakınlarınızı bir kenara bırakın.

İNSANLARLA konuşurken açık fikirli olun.

İnançlarınızı dayatmayın.

ÖZELLİKLE arkadaşınız ya da yakınınız olmayan biriyle konuşurken mesajlaşırken kısa formlar kullanmayın.

BİRİSİ sizinle konuşurken telefonunuzun ekranına bakmayın.

VEJETARYEN insanları sebze olmayan yemeye zorlamayın ve bu konuda ahlaki dersler vermeyin. İnsanların kendi seçimleri olabilir. Saygı duy.

SİZİNLE aynı şeyi anlamayan biri yanınızdayken, gruplar halinde kendi bölgesel dilinizde konuşmayın.

KUYRUKTA, toplu taşıma araçlarında veya herhangi bir yerde dururken başkalarıyla aranıza mesafe koymaya çalışın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnternette tanışan çiftlerin % 23'ü evleniyor.

Bazı psikologlar, insanların karşı cinsten kişilerle "sadece arkadaş" olamayacağını söylüyor.

Bir araştırma, bir kadının, kendisini ne kadar sevdiğinden emin olmadığı bir kişiye daha çok ilgi duyduğunu gösteriyor.

Birinin sizi sevip sevmediğini bilmek istiyorsanız gözlerine bakın:

Aşıksa gözbebeği yüzde 45'e kadar genişler.

Gerçekten aşık olan insanlar aptalca şeyleri kıskanma eğilimindedir.



TESPİTLİ YORUM

@cihatakbel Ağrı'dan İstanbul'a çalışmaya gelen dökümcü Hasip'in, Türkçe öğrenmek için Kürtçe konuşmama kararı vermesi sonrasında da Türkçe öğrenemeyip Kürtçe'yi de unutması ve sıfır dille yaşamına devam etmesi...



GÜLÜ YORUM

@koraaykorkmaz Kuzenim ilkokula gidiyor, sınavdaki soruya verdiği cevaptan dolayı velisini çağırmışlar.

Soruyu ve cevabı aynen yazıyorum.

Soru: Bir destede kaç eleman vardır?

Kuzenim:

Jokersiz 52...