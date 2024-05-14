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4D'li taşeron işçiler de listede! 100 bin kişi ile kadro oluşuyor! 86 maddelik torba yasada altın maddeler

2024 yılında Meclis'e sunulacak torba yasalarla birlikte, emeklilik sistemi ve çalışanların haklarına dair önemli düzenlemeler gündeme gelecek. Henüz kesinleşmemiş olsa da, bu düzenlemelerin emeklilik alanında çeşitli kesimleri etkileyecek büyük adımlar içerdiği belirtiliyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, taşeron işçilerin daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşmalarını ve emeklilik haklarını güvence altına almalarını amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 14:04 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 14:04
4D’li taşeron işçiler de listede! 100 bin kişi ile kadro oluşuyor! 86 maddelik torba yasada altın maddeler

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Torba yasa çalışmalarıyla birlikte, uzun süredir gündemde olan taşerona kadro konusu 2024 yılında da önemli bir yer tutuyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı ve 9. Yargı Paketi gibi konuların torba yasada ele alınması bekleniyor.

100 BİN İŞÇİYE KADRO

Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.

MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme için kollar sıvandı. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışma tamamlanır tamamlanmaz Meclis'e taşınacak.

Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeden 500 binin üzerinde memurun yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı artacak, çalışan memurların ise bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacak hem de emekli aylıkları yükselecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
Atılacak en önemli adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.

Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada küçük esnafın '10 ve daha az kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.

Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek.

EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK
Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak.

Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

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