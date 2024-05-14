PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adımlar atılırken, 3 yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 11:12 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 11:12
Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde fırtına gibi eserken, takım içi doğru iletişimin meyvelerini topladı.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Okan Buruk, yıldız futbolcu yönetimini çok iyi başardı, Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü, Berkan Kutlu'yu da kazanmayı bildi.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Başarılı teknik adamın takımda kalmasını istediği ve üstünü çizip ayrılmasını talep ettiği futbolcular da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ın rakamları, "Tarihin en iyi takımı" unvanını da beraberinde getirdi.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkaran Buruk ile öğrencileri, aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına (99) da ulaştı.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

İlk senesinde bir önceki yıl 13. olan takımı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'un "iletişim uzmanı" kimliği, Cimbom'un bugünkü başarısında önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

BURUK'UN BAŞARISI

Okan Buruk, sadece Icardi ve Mertens gibi dünya yıldızı futbolcuları doğru iletişim sayesinde başarılı bir şekilde yönetirken, gözden düşen yerli oyuncularla da çok iyi iletişim kurdu.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Okan Buruk, takımdaki 17-18. futbolcu durumunda olan Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Barış, Karagümrük maçında da yaptığı asistten sonra hocasına koşarak vefasını gösterdi. Sezon başında kendi isteğiyle İtalya'ya giden Berkan'ın geri dönme isteğine olumlu yanıt veren Buruk, bu oyuncuyu da kazandı.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

ZAHA, TETE VE OLIVEIRA'NIN BİLETİ KESİLDİ

Karagümrük maçının ardından, "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, buna rağmen takıma katkı sağlamayan isimleri defterinden sildi.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Başta Oliveira olmak üzere, Tete, Zaha gibi isimlerden bekleneni alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kiralık olarak gönderdiği isimlerin çoğundan da kurtulmaya çalışacak.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Milliyet'ye yer alan habere göre Okan Buruk'un, kalmasını istediği isimlerin Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi katkı veren futbolcular olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA