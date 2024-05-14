Galatasaray’da 3 yabancıyla yollar ayrılıyor! Okan Buruk biletlerini kesti

Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ın rakamları, "Tarihin en iyi takımı" unvanını da beraberinde getirdi.

Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkaran Buruk ile öğrencileri, aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına (99) da ulaştı.

İlk senesinde bir önceki yıl 13. olan takımı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'un "iletişim uzmanı" kimliği, Cimbom'un bugünkü başarısında önemli bir katkı sağladı.

BURUK'UN BAŞARISI Okan Buruk, sadece Icardi ve Mertens gibi dünya yıldızı futbolcuları doğru iletişim sayesinde başarılı bir şekilde yönetirken, gözden düşen yerli oyuncularla da çok iyi iletişim kurdu.