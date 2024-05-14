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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı! "Delikanlı olmuşsun" Efe Koçyiğit iştahına düşkünlüğüyle biliniyordu...

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, Kutu bebek Ebrar Demirbilek'ten Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e bir dönemin fenomen çocuklarının yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak Çitos Efe, programın ardından adeta sırra kadem bastı. Efe Koçyiğit, yıllar sonra bir YouTube kanalında ortaya çıktı. Koçyiğit'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Delikanlı olmuşsun", "Aşırı kilo almış çocuk" yorumlarında bulundu. İşte Çitos Efe'nin son hali...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:33 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:41
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Delikanlı olmuşsun Efe Koçyiğit iştahına düşkünlüğüyle biliniyordu... 1

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu ve "Çitos Efe" lakabıyla hafızalara kazındı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Delikanlı olmuşsun Efe Koçyiğit iştahına düşkünlüğüyle biliniyordu... 2

İştahına olan düşkünlüğüyle bilinen Koçyiğit, programda yaptığı danslarla ve yemek konusundaki yorumlarıyla sık sık yüzleri gülümsetti.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Delikanlı olmuşsun Efe Koçyiğit iştahına düşkünlüğüyle biliniyordu... 3

Ancak bir dönemin parlayan çocuk yıldızlarından olan Koçyiğit, programın ardından adeta sırra kadem bastı.

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