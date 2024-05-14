Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı! "Delikanlı olmuşsun" Efe Koçyiğit iştahına düşkünlüğüyle biliniyordu...

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, Kutu bebek Ebrar Demirbilek'ten Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e bir dönemin fenomen çocuklarının yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak Çitos Efe, programın ardından adeta sırra kadem bastı. Efe Koçyiğit, yıllar sonra bir YouTube kanalında ortaya çıktı. Koçyiğit'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Delikanlı olmuşsun", "Aşırı kilo almış çocuk" yorumlarında bulundu. İşte Çitos Efe'nin son hali...