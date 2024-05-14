T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/391 Esas

DAVALI : Mehmet ATA ÖZDEMİR (Tc:347*****524)

Çiniliköy Mah. Çiniliköy. Yolu Küme Evleri No:8 E İç Kapı No:1 Kemalpaşa/İzmir

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2024 tarih saat:10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

Basın No: ILN02031286

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