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Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor

Soykırımcı İsrail sözde Ulusal Bağımsızlık Günü’nü kutlarken ABD Başkanı Joe Biden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a tebrik mektubu gönderdi. Biden ABD’nin İsrail’e desteğini bir kez daha yineleyip ABD’nin İsrail ile ilişkilerinden gurur duyduğunu belirtirken yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci ise işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerleşimci provokatörler Mescid-i Aksa’da İsrail bayrağı açtı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 14:38 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:11
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor

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Gazze'de soykırım devam ederken terör devleti İsrail sözde Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutluyor.

BIDEN'DAN ISAAC HERZOG'A TEBRİK MEKTUBU

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail bayraklı provokasyona imza atarken soykırımcı ABD'den İsrail'e tebrik mektubu geldi.

Biden'dan İsrail'e tebrik!

"ÖMÜR BOYU İSRAİL DESTEKÇİSİ"

ABD Başkanı Joe Biden, sözde 76. Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'a tebrik mektubu yazdı. "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığının net" olduğunu vurgulayan Biden, kendisini "ömür boyu İsrail destekçisi" olarak tanımladı ve "savaş zamanında İsrail'i ziyaret eden tek Amerikan başkanı" olduğunu belitti.

"ABD İSRAİL İLE İLİŞKİSİNDEN GURUR DUYUYOR"

Biden'ın Herzog'a yazdığı mektupta "ABD İsrail'le kalıcı ilişkisinden gurur duyuyor" dediği kaydedildi.

MESCİD-İ AKSA'YA SİYONİST BASKIN

Öte yandan yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci ise İsrail'in ulusal bağımsızlık günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Aksa'da İsrail bayrağı açtı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, ulusal bağımsızlık günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskını için Eski Şehir bölgesine giden yolları demir bariyerlerle kapattı. Polis, Eski Şehir sakini olmayan Filistinlilerin buraya girişini engelledi.

İsrail polisi ise sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avluda konuşlandı ve bu sırada Aksa'nın kapılarını Müslümanların girişine kapattı.

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenledi.

İSRAİL BAYRAĞI İLE PROVOKASYON

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtığı görüldü. İki fanatik Yahudi yerleşimcinin de sırtında İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusunda dolaşması dikkati çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 423 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aksa'da İsrail bayrağı açan Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin sadece sözlü uyarısıyla karşılaştı.

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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İsrail'de 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı dolayısıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.

İsrail'in 1948'de kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler ise 15 Mayıs'ta "Büyük Felaket"i (Nekbe) anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

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