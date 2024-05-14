44 yaşındaki Gökhan Özen'den cinsel hayat itirafı! 'Seks diyeti' açıklaması çok konuşuldu! "Ya bu sözlere ne gerek var"

Budala, Benden Sorulur, Sana Yine Muhtacım, Civciv, Aramazsan Arama ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özen, verdiği bir röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Özen'in aşk ve cinsel hayata dair itirafları dikkat çekti. "20 yıldır âşık olmadım" diyen Özen, 'seks diyeti' yaptığını söyledi. Açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı için sosyal medyada "Ya bu sözlere ne gerek var", "Abi bunlar özel özel", "Şarkılarıyla konuşulmak yerine..." yorumları yapıldı. İşte o açıklamalar...
Ne Farkeder, Budala, Benden Sorulur, Sana Yine Muhtacım, Civciv, Aramazsan Arama ve daha nicesiyle bir dönem müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü.
Konserleri ve yeni şarkısı 'Sağım Solum Aşk' ile buradaki kariyerine kaldığı yerden devam eden Özen, son dönemlerde yüzündeki değişimlerle sık sık adından söz ettirdi.
Estetik yaptırmadığına kimseyi inandıramayan Özen, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Türk magazinine damga vuran jet ski olayı, Los Angeles'taki hayatı, uyguladığı seks diyeti, estetik meselesi ve birçok konu hakkında konuştu. İşte o röportajdan dikkat çeken satır başları...