44 yaşındaki Gökhan Özen'den cinsel hayat itirafı! 'Seks diyeti' açıklaması çok konuşuldu! "Ya bu sözlere ne gerek var"

Budala, Benden Sorulur, Sana Yine Muhtacım, Civciv, Aramazsan Arama ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özen, verdiği bir röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Özen'in aşk ve cinsel hayata dair itirafları dikkat çekti. "20 yıldır âşık olmadım" diyen Özen, 'seks diyeti' yaptığını söyledi. Açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı için sosyal medyada "Ya bu sözlere ne gerek var", "Abi bunlar özel özel", "Şarkılarıyla konuşulmak yerine..." yorumları yapıldı. İşte o açıklamalar...