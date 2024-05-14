Elazığ’da cansız bedeni bulunan Dilara Günana’nın ölümünde dehşet veren detaylar: Battaniyeye sarıp eşeğe yükledi, define çukuruna gömdü

Battaniyeye sarıp... Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu.

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.





ENSESİNE SIKMIŞ, CESEDİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.'nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana'nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.'nın kriz geçirerek Günana'nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi. Olayın ardından V.K.'nın Günana'yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.'nın, Günana'yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi. Öte yandan V.K. ve ailesinin yaşadığı ev ile Günana'nın gömülü bulunduğu bölge, dron ile havadan görüntülendi.