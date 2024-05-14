PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

850.000 TL konut kredisinin aylık taksiti! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING Bank maliyet hesaplamaları!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranları büyük önem taşır. Özellikle son dönemde konut fiyatlarının yüksek seyretmesi, alıcıları kredi seçeneklerini daha detaylı araştırmaya itiyor. Türkiye'nin önde gelen bankaları olan TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank ve İş Bankası'nın uyguladıkları güncel konut kredisi faiz oranlarına dair bilgileri sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:19 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:49
850.000 TL konut kredisinin aylık taksiti! TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, ING Bank maliyet hesaplamaları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları, alım kararı vermede kritik bir faktördür. Faiz oranlarındaki küçük farklar bile uzun vadede büyük maliyet farklarına yol açabilir. Bu nedenle, kredi çekmeden önce tüm bankaların kredi koşullarını detaylı bir şekilde karşılaştırmak, en uygun ve avantajlı teklifi bulmanıza yardımcı olacaktır. Ev alırken hem kredi koşullarını hem de piyasadaki konut fiyatlarını iyi analiz etmek, sizin için en uygun seçeneği belirlemenize olanak tanır.

Konut Kredisi Faiz Oranları ve Piyasa Durumu: Hangi Banka Ne Kadar Faiz Uyguluyor?

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranları büyük önem taşır. Özellikle son dönemde konut fiyatlarının yüksek seyretmesi, alıcıları kredi seçeneklerini daha detaylı araştırmaya itiyor. Türkiye'nin önde gelen bankaları olan TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank ve İş Bankası'nın uyguladıkları güncel konut kredisi faiz oranlarına dair bilgileri sizler için derledik.

Konut Kredisi Faiz Oranları: Bankalar Ne Sunuyor?

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,10
  • Aylık Taksit: 27.043,46 TL
  • Toplam Ödeme: 3.264.085 TL

ING Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,14
  • Aylık Taksit: 27.359,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.297.529 TL

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

  • Faiz Oranı: %3,20
  • Aylık Taksit: 27.835,38 TL
  • Toplam Ödeme: 3.359.289 TL

VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,79
  • Aylık Taksit: 32.590,34 TL
  • Toplam Ödeme: 3.926.090 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %4,29
  • Aylık Taksit: 36.702,45 TL
  • Toplam Ödeme: 4.415.918 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi Detayları

  • Faiz Oranı: %3,55
  • Aylık Taksit: 30.640,90 TL
  • Toplam Ödeme: 3.690.349 TL

Yapı Kredi Bankası, ev sahibi olmak isteyen bireyler için sunduğu konut kredisinde rekabetçi bir faiz oranı teklif ediyor. Bankanın kredi paketi, piyasada bulunan diğer banka teklifleriyle kıyaslandığında, orta düzeyde bir faiz oranına sahip. Bu kredi paketi ile müşteriler, uzun vadede dengeli bir ödeme planı ve yönetilebilir taksitlerle ev sahibi olma şansını yakalayabilirler.

Konut Fiyatlarında Avantajlı Dönem

Son iki yılda maliyet baskılarına rağmen artan konut fiyatları, kredi olanaklarının daralmasıyla birlikte durağan bir döneme girmiştir. İnşaat firmalarının nakit sıkıntısı çekmesi, piyasada uygun fiyatlı konut bulma fırsatlarını artırmıştır. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için kapsamlı bir piyasa araştırması yapmak gerekmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA