Kim Milyoner Olmak İster Yarışması’nda yarışan depremzede Aylin hikayesiyle herkesi ağlattı! Hayalini açıkladı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de ekranlara geldi. Yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Aylin Karakuş, tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 50 bin TL kazanan Karakuş programda yaşadıklarına ilişkin "Kenan beyi öyle görünce çok üzüldüm. Kenan beyin bana sarılıp teselli etmesi gerçekten tarif edilemez bir duyguydu" dedi.
ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına katılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde sol bacağını kaybeden depremzede Aylin Karakuş (29), anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
Duygusal anların yaşandığı yarışmada sunucu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.
Depremde sol bacağını dizüstünden kaybeden ve protezle ayağa kalkan Aylin Karakuş, "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek, yaşamak istiyorum. Allah hiç kimseye böyle acı göstermesin. Yarışmada hedefim 1 milyon TL kazanmaktı. Çünkü fiyatı 30 bin Euro olan mikroişlemcili diz eklemi protezi almaktı. Maalesef 50 bin TL kazanabildim.