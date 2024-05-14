Kim Milyoner Olmak İster Yarışması’nda yarışan depremzede Aylin hikayesiyle herkesi ağlattı! Hayalini açıkladı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de ekranlara geldi. Yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Aylin Karakuş, tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 50 bin TL kazanan Karakuş programda yaşadıklarına ilişkin "Kenan beyi öyle görünce çok üzüldüm. Kenan beyin bana sarılıp teselli etmesi gerçekten tarif edilemez bir duyguydu" dedi.