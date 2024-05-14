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78'lik Ajda Pekkan'ın kırışıklık gideren besini! 50 yıldır 1 kilo bile almamasının sırrı! Süper Star diyeti ile...

78 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, fit ve enerjik görünümüyle gençlere adeta meydan okuyor. Pekkan’ın yıllara meydan okuyan güzelliği ve sağlığı, hayranları tarafından sıkça merak konusu oluyor. Sosyal medyada da sıkça gündeme gelen Pekkan, genç ve dinamik görünümünün sırrı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yıllar önceki röportajlarından beslenme rutinini sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:47
78’lik Ajda Pekkan’ın kırışıklık gideren besini! 50 yıldır 1 kilo bile almamasının sırrı! Süper Star diyeti ile...

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Ajda Pekkan, 78 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı, merak eden hayranları için büyük bir ilgi konusu. Pekkan geçtiğimiz yıllarda beslenme düzenini değiştirdiğini ve sadece belirli besinleri tükettiğini açıkladı. İşte Ajda Pekkan'ın formda kalmasını sağlayan "Süper star diyeti":

KIRIŞIKLIK GİDEREN BESİN: BEZELYE

Antioksidanlar:

Serbest radikallerle savaşarak cilt hücrelerini korur.

C Vitamini:

Kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur.

K Vitamini:

Cilt hücrelerini yeniler ve cilt tonunu eşitler.

Protein ve Amino Asitler:

Cilt dokusunu onarır ve yeni hücrelerin oluşumuna katkıda bulunur.

Folat:

Cilt hücrelerinin DNA onarımını destekler.
Diyetinize Dahil Etme Yolları:
Salatalar: Taze veya buharda pişirilmiş bezelye ekleyin.
Çorbalar: Bezelye çorbası yapın.
Yemekler: Et ve sebze yemeklerine ekleyin.
Smoothie: Yeşil smoothie'lere ekleyin.

SÜPER STAR DİYETİ

Kahvaltı

Küçük peynir çeşitleri
Domates, maydanoz, yeşil biber
Organik bal, reçel
Farklı tahıl ekmeği çeşitleri
Bazen yarım simit

Gün İçindeki Diğer Öğünler

Sabah: Bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal
Öğlen: Yeşil çay
Öğleden Sonra: Ilık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon suyu karışımı

Genel Beslenme Alışkanlıkları

Tatlı İsteği: Canı tatlı çektiğinde bitter çikolata tüketiyor.
Spor Günleri: Müsli veya yoğurtla birlikte mısır gevreği
Spor Sonrası: Yumurta beyazıyla yapılmış maydanozlu omlet

Pekkan'ın Sağlıklı Yaşam Sırları

Sebzeler ve Protein: Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı yemekler tüketiyor.
Düzenli ve Sağlıklı Beslenme: Ajda Pekkan, düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor ve günlük rutinine sadık kalıyor.
Tatlı Tüketimi: Bitter çikolata gibi daha sağlıklı tatlı alternatiflerine yöneliyor.

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