Jose Mourinho dünyaca ünlü yıldızları getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı

1 Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un karşısına çıkmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, dün ilk kez açıklamada bulundu. Seçimde ikinci kez mücadele edeceği Koç'tan daha fazla oy almayı hedefleyen Yıldırım, dünyayı sarsan bir duyuru yaparak Jose Mourinho ile anlaştıklarını açıkladı.

2 Aziz Yıldırım şunları söyledi; "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor.