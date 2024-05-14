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İngiltere'den skandal açıklama: Soykırımcı İsrail'e silah ihracatı devam edecek

Filistin'de katledilen onlarca insanı görmezden gelen İngiltere skandal bir açıklamaya imza attı. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, katil İsrail’e silah ihracatını devam edeceklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 20:05 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 20:05
İngiltere’den skandal açıklama: Soykırımcı İsrail’e silah ihracatı devam edecek

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İsrail'e silah ihracatını devam edeceklerini açıkladı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowdenİngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 221 gündür devam ederken, İngiltere, İsrail'e silah ihracatını devam edeceğini açıkladı.



İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını onaylamaya devam edeceğini ve Refah'taki geniş çaplı bir İsrail operasyonunun da buna engel olmayacağını ifade etti.



Dowden, "Silah ihracatı kontrolleri için yaptığımız değerlendirme dünyadaki en titiz değerlendirmelerden biridir. Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da birkaç gün önce ifade ettiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz. Refah'la ilgili olarak, yardımın içeri girmesi ve sivil kayıpları en aza indirgemek için herhangi bir saldırının uygun şekilde yürütülmesi konusundaki endişelerimiz hakkında İsraillilerle temas halinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

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