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Son dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez seçildi! 37. oylamada sonuç alındı

Son dakika haberi... Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'ın yeni başkanı oldu. Kerkez, 37. oylama sonucu 193 oy alarak Yüksek Mahkeme’nin başkanlığına seçildi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 11:29 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 11:41
Son dakika: Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez seçildi! 37. oylamada sonuç alındı

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

37. TURDA SONUÇ ALINDI

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

YENİ BAŞKAN ÖMER KERKEZ

Yeni Yargıtay Başkanı olarak 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.




ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya'da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.

2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiren Kerkez, seçim sonrası Yargıtay'ın yeni başkanı oldu.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

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