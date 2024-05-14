PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:20

İZLE I Balıkesir’'de 'yasa dışı bahis' operasyonunda 11 şüpheli paketlendi!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ve Mersin’de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 554 milyon lira tutarında yasa dışı bahis gelirine rastlanan zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç gelirini aklamak suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında; şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik olduğu değerlendirilen 554 milyon lira tutarında para transferi olduğu tespit edildi.

Mersin İli ve Erdek İlçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, olayla ilgili olarak Ö.F.A., C.A., F.T., B.T., İ.K.K., H.G., N.G., A.S., F.S., R.K. ve Y.Z. isimli şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı!
14.05.2024Salı
İZLE I Sivas'ta iki kişinin yaralandığı kaza kamerada! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Küçükçekmece’de otomobil önce bariyerlere, ardından yayalara çarptı: 5 yaralı
14.05.2024Salı
İZLE I Kütahya’da FETÖ operasyonu: 21 kişi paketlendi
14.05.2024Salı
İZLE I Bahar ve Nihal Candan hakkında istenen ceza belli oldu İşte detaylar...
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Balıkesir’de kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar... 02:09
Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi! 00:22
Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada!
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ’ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı 15:55
MÜGE ANLI muhabiri aranılan kaybın cesedini buldu!
14.05.2024Salı
Müge Anlı son dakika haberler! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum 25:45
Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
14.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA