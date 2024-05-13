6 ay nişanlı kaldılar! Survivor Sercan Yıldırım bakın hangi ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden döndü! Kara Para Aşk’ın yıldızıyla...

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor All Star yarışmasında Atakan Arslan, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Yunus Emre Özden potaya girdi. Aleyna Kalaycıoğlu ile son ikiye kalan Sercan Yıldırım ise adaya veda eden isim oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşk defteri bir hayli kabarık olan ve yoga eğitmeni Nihan Yönel ile 2 yıl evli kalan Yıldırım'ın özellikle eski sevgilileri merak konusu oldu. Yıldırım'ın Kara Para Aşk'ın yıldızıyla 6 ay nişanlı kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sercan Yıldırım'ın eski evliliğin eşiğinden döndüğü ünlü oyuncu kim...
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor All Star yarışmasına veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.
BÖYLE VEDA ETTİ!
Yarışmaya veda eden Sercan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene Survivor benden ne istediyse, vermeye çalıştım açıkçası. Üzgünüm ama bir o kadar da haklı gururum var. O yüzden başımı eğip değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim.
Kimi kırdıysam, üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlamak için belki bağırdım, belki itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmasa buranın anlamı da olmazdı.