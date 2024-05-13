6 ay nişanlı kaldılar! Survivor Sercan Yıldırım bakın hangi ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden döndü! Kara Para Aşk’ın yıldızıyla...

2

BÖYLE VEDA ETTİ!

Yarışmaya veda eden Sercan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene Survivor benden ne istediyse, vermeye çalıştım açıkçası. Üzgünüm ama bir o kadar da haklı gururum var. O yüzden başımı eğip değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim.