Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Canlı yayında Emine cinayeti itiraf etti. Burhanettin ise hakkındaki iddiaları reddetti. Müge Anlı muhabiri Müge, Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedenini attıklarını söyledikleri noktaya gitti. Müge Anlı muhabiri Müge, bölgede Ataş'ın cansız bedenini buldu. O kan donduran anlar herkesin tüylerini diken diken etti. İşte son gelişmeler...
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen 22 Mart 2024 tarihinden bu yana haber alınamayan Şaban Ataş'ın kaybında canlı yayın sonrası flaş gelişmeler yaşandı.
CESEDİ BULUNDU
Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Müge Anlı'nın 14 Mayıs (Salı) tarihli yayınında Emine'nin canlı yayının ardından cinayeti itiraf ettiği anlar yayımlandı.