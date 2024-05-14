SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş'ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar

Müge Anlı son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Canlı yayında Emine cinayeti itiraf etti. Burhanettin ise hakkındaki iddiaları reddetti. Müge Anlı muhabiri Müge, Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedenini attıklarını söyledikleri noktaya gitti. Müge Anlı muhabiri Müge, bölgede Ataş'ın cansız bedenini buldu. O kan donduran anlar herkesin tüylerini diken diken etti. İşte son gelişmeler...