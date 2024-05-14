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2 ay bile küflenmeyecek! Salçayı en doğru saklama yöntemi belli oldu

Mutfaklarımızda sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olan salçada oluşan küf, sağlığımızı tehdit eden bir durum olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok! Son araştırmalar, salçada oluşan küfün kolayca temizlenebileceğini gösteriyor. Evde bulunan malzemelerle uygulanabilen etkili bir yöntem, bu sorunu kökten çözebilir.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 21:39 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 21:39
2 ay bile küflenmeyecek! Salçayı en doğru saklama yöntemi belli oldu

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Mutfakta sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan salçada oluşan küf, sağlık açısından ciddi bir risk oluşturabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok, çünkü bu sorunu çözmek için basit ve etkili bir yöntem mevcut.

Cam Kavanoza Aktarın: Salça teneke kapta bulunuyorsa, mümkünse cam kavanoza aktarılmalıdır. Cam kavanoz, küflenmeyi geciktirir ve salçanın daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Buzdolabında Saklama: Nemli bir yapısı olan salça, kuru ve soğuk bir ortamda saklanmalıdır. Bu nedenle, salçayı buzdolabında muhafaza etmek en uygun yöntemdir.

Yüzeyi Düzgünleştirme: Salçayı kullandıktan sonra, yüzeyini kaşıkla düzgünleştirin ve kenarlarda birikenleri aşağıya doğru itin. Böylece salçanın oksijenle temasını azaltabilirsiniz.

Zeytinyağı ile Kaplayın: Salçanın yüzeyini zeytinyağı ile kaplayarak havayla temasını kesmek mümkündür. Ancak, kapağın sıkıca kapatıldığından emin olunmalıdır.

Küçük Kavanozlara Bölün: Salça miktarı çoksa, küçük kavanozlara bölerek her birinin kapağını kaynatarak kapatabilirsiniz. Böylece salçayı açtığınızda tek seferde tüketebilir ve fazla maruz kalma riskini azaltabilirsiniz.

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