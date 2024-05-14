Galatasaray’da kiralık belirsizliği! O oyuncuların geleceği Okan Buruk’u düşündürüyor

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da 19 Mayıs günü oynanacak derbi büyük önem taşıyor. Gündemin birinci sırasında yer alan karşılaşmadan çıkacak sonuçla birlikte 24'üncü kez ipi göğüslediğini duyurmayı arzulayan Aslan'da eğlenceler için de hazırlıklar yapıldığı biliniyor. Ezeli rakibini geçen sezon 3-0 yenen Cimbom bu kez de galip gelerek sezon sonunu yapmak amacında. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler üzerinde de değerlendirmeler gerçekleştirilerek kararlar verilecek.

Okan Buruk'un gündeminde kiralık gittikleri takımlarda performansları istenen gibi olmayan futbolcular var. İşte detaylar...