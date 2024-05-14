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Galatasaray'da kiralık belirsizliği! O oyuncuların geleceği Okan Buruk'u düşündürüyor

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Sarı kırmıızlılar ezeli rakibi karşısında beraberlik yetse dahi kazanarak şampiyonluğa uzanmak ve kalitesini bir kez daha ispat edip ezeli rekabette psikolojik üstünlük kazanmak amacında. Teknik Direktör Okan Buruk bir yandan saha içi ile uğraşırken diğer taraftan transfer konularında da görüşmelerini sürdürüp raporlarını oluşturmaya devam ediyor. Ancak bazı futbolcularla ilgili belirsizlikler söz konusu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 20:17
Galatasaray’da kiralık belirsizliği! O oyuncuların geleceği Okan Buruk’u düşündürüyor

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Geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da 19 Mayıs günü oynanacak derbi büyük önem taşıyor. Gündemin birinci sırasında yer alan karşılaşmadan çıkacak sonuçla birlikte 24'üncü kez ipi göğüslediğini duyurmayı arzulayan Aslan'da eğlenceler için de hazırlıklar yapıldığı biliniyor. Ezeli rakibini geçen sezon 3-0 yenen Cimbom bu kez de galip gelerek sezon sonunu yapmak amacında. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler üzerinde de değerlendirmeler gerçekleştirilerek kararlar verilecek.

Okan Buruk'un gündeminde kiralık gittikleri takımlarda performansları istenen gibi olmayan futbolcular var. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLUK İÇİN ADIM

Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Barış Alper Yılmaz ile eşitliği sağladı. Ardından Mertens sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Markao'nun ceza sahası içindeki vuruşuyla skor yeniden dengelense de Cimbom, Berkan ile zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk ve öğrencileri hem puanını 99'a yükseltti hem de şampiyonluk için dev bir adım attı.

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TRANSFER OKAN BURUK'TA

Sezonun sona ermesiyle birlikte izlediği ve istediği oyuncuların kadroya katılması için beklemeye geçecek olan Teknik Direktör Okan Buruk ayrıca takımdan göndermek istediği ve kiralık olarak gönderilen isimler hakkında da kararını verecek. Özellikle kiralıkların performanslarının çok üst düzeyde performans göstermemesi gelecek sene için el kol bağlayacak gibi duruyor. Yabancı kontenjanının da 12 'ye sabitlenmesi farklı aksiyonların alınması yönünde karar verdirtebilir.

LEO DUBOIS BELLİ DEĞİL

Okan Buruk'un ilk sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Leo Dubois, bu sezon başında Başakşehir'e kiralanmıştı. Hem Galatasaray formasıyla yaptıkları hem de Başakşehir'deki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Fransız sağ bekin, Serge Aurier'in takımına dönmesi sonrasında takımda şans bulması gündeme gelebilir. Bu mevkide Sacha Boey'i sattıktan sonra Fildişili yıldızdan istediğini alamayan Buruk, deneyimli ismin tutulmasını isteyebilir. Aksi takdirde Dubois'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bonservisiyle gönderilebilir. Tecrübeli futbolcu 32 maçta 1 gol ve 6 asistlik katkıda bulunup 2269 dakika sahada kaldı.

ROSS GÖNDERİLECEK

2022-2023 sezonunda Aalborg'dan 1.75 milyon euro karşılığında transfer edilen Mathias Ross, geride kalan yaz aylarında Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Ancak Gelderland temsilcisinde 19 maçta sadece 946 dakika süre alabildi. Buna rağmen 2 gol attı. Yine de yapılacak takviyeler sonrasında mevcut kontenjan kuralı nedeniyle kendisine yer gözükmüyor. Bonservisiyle gönderilebilir veya kiralanabilir. Gelecek teklifler değerlendirilecek.

CICALDAU YOLCU

Fatih Terim döenminde 6.5 milyon euro bonservis ödenerek Romanya'dan getirilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alexander Cicaldau, geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralanmış, bu sene ise Konyaspor'a gönderilmişti. Yeşil beyazlılarda da beklenen performansıa sağlayamamıştı. Romen futbolcunun sarı kırmızılı ekiple 2 yıllık daha kontratı bulunurken yüksek ücret alması nedeniyle gönderilmesi bekleniyor. Elde edilebilecek en yüksek bonservis veya kiralama konusundaki makul öneriler değerlendirmeye alınarak kolaylık sağlanacak.

YUSUF DA HÜSRAN

Geride kalan sezonun başında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında alınan Yusuf Demir, Basel'e kiralanmıştı. Satın alma opsiyonuyla gönderilen gurbetçi futbolcu, Türk statüsünde oynayamadığı için böyle bir karar almıştı.13 karşılaşmada saece 727 dakika forma giyebildi. 1 gol ve 1 asistlik katkısı oldu. Ancak onun da mevkisine yapılması muhtemel transferle birlikte önü kapanacak. Bu nedenle iletilecek teklifler değerlendirmeye alınarak kendisinin geleceği belirlenecek.

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