Galatasaray’da kiralık belirsizliği! O oyuncuların geleceği Okan Buruk’u düşündürüyor

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da 19 Mayıs günü oynanacak derbi büyük önem taşıyor. Gündemin birinci sırasında yer alan karşılaşmadan çıkacak sonuçla birlikte 24'üncü kez ipi göğüslediğini duyurmayı arzulayan Aslan'da eğlenceler için de hazırlıklar yapıldığı biliniyor. Ezeli rakibini geçen sezon 3-0 yenen Cimbom bu kez de galip gelerek sezon sonunu yapmak amacında. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler üzerinde de değerlendirmeler gerçekleştirilerek kararlar verilecek.
Okan Buruk'un gündeminde kiralık gittikleri takımlarda performansları istenen gibi olmayan futbolcular var. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLUK İÇİN ADIM
Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Barış Alper Yılmaz ile eşitliği sağladı. Ardından Mertens sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Markao'nun ceza sahası içindeki vuruşuyla skor yeniden dengelense de Cimbom, Berkan ile zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk ve öğrencileri hem puanını 99'a yükseltti hem de şampiyonluk için dev bir adım attı.
TRANSFER OKAN BURUK'TA
Sezonun sona ermesiyle birlikte izlediği ve istediği oyuncuların kadroya katılması için beklemeye geçecek olan Teknik Direktör Okan Buruk ayrıca takımdan göndermek istediği ve kiralık olarak gönderilen isimler hakkında da kararını verecek. Özellikle kiralıkların performanslarının çok üst düzeyde performans göstermemesi gelecek sene için el kol bağlayacak gibi duruyor. Yabancı kontenjanının da 12 'ye sabitlenmesi farklı aksiyonların alınması yönünde karar verdirtebilir.