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Son dakika haberleri... İstanbul'da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?

Son dakika haberleri... İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya zam kararı alındı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 18:15 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 19:48
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?

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Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis birleşiminde İSKİ'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü.

İstanbul'da suya yüzde 36 zam geldi! İşte yeni tarife...



AK PARTİ ZAMMA RED OYU VERDİ
İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili Meclis üyelerinin, "hayır" oyuna karşın CHP'li üyelerin, "evet" oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.



YENİ TARİFE

Yeni tarife ile suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36'lık zamla birim fiyatı, 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, 16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44'lük zamla birim fiyatı, 34.14 TL'den 49.17 TL'ye çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 46.49 TL'den 71.10 TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Zamlı tarife oy birliği ile kabul edildi.



Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 TL'den 114.99 TL'ye yükseldi. İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 TL, en yüksek kademe ise 71.88 TL 'ydi. Yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle: İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde işyeri tarifesi 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 TL'den 114.99 TL'ye, özel grup, 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, iş yeri ham su 19.53 TL'den 31.25, toptan ham su 6.16 TL'den 9.86 TL'ye, geri dönüşüm suyu 2.14 TL'den 3.19 TL'ye yükseldi.

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