Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?





Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 TL'den 114.99 TL'ye yükseldi. İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 TL, en yüksek kademe ise 71.88 TL 'ydi. Yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle: İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde işyeri tarifesi 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 TL'den 114.99 TL'ye, özel grup, 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, iş yeri ham su 19.53 TL'den 31.25, toptan ham su 6.16 TL'den 9.86 TL'ye, geri dönüşüm suyu 2.14 TL'den 3.19 TL'ye yükseldi.