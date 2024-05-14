PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı!

Süper Lig'de sezonun sona ermesine 2 hafta kala gözler yeni sezona çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:51 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:59
Süper Lig’de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de sezonun sona ermesine 2 hafta kala gözler yeni sezona çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu.

Süper Ligde 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!Süper Ligde 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!
Süper Lig'de 2024-25 sezonu transfer dönemi tarihleri belli oldu!

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

Aziz Yıldırımın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızlarıAziz Yıldırımın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Aziz Yıldırım'ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
Galatasarayı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazırGalatasarayı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır
Galatasaray'ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA