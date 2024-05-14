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Aziz Yıldırım'ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Tıpkı 2018 yılında olduğu gibi adaylar yine Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Yıldırım, başkan adaylığını 'Artık çocuklar üzülmesin' diyerek duyururken Jose Mourinho ile çalışacaklarını açıkladı. Yıldırım'ın yapacağı 3 transeri ise Fenerbahçe'nin efsane ismi duyurdu. İşte o dünya yıldızları...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:58 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:58
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını resmen açıkladı.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Kanarya'da Sadettin Saran'ın mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesinin ardından Yıldırım'ın adaylık kararı alması beklenmiyordu.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Ancak efsane başkan, "Artık çocuklar üzülmesin" diyerek adaylığını duyurdu ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalara imza attı.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Yıldırım adaylığını açıklarken şu ifadeleri kullandı;

"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz.

Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz."

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

MOURINHO MÜJDESİ!

Aziz Yıldırım teknik direktör ve transfer konularına da değinirken şöyle konuştu;

"Bu saatten sonra bizim çocuğumuz deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da başarılı olmalıdır, Avrupa'da en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Görüşme sonunda kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de yapabilirsin dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Şu anda arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor"

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

TRANSFERLER NE OLACAK?

Fenerbahçe'de seçimli genel kurul tarihi 9 Haziran olarak belirlendi. Ancak seçimin sezonun sona ermesinin ardından 2 hafta sonra gerçekleşecek olması taraftarları tedirgin etti.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Aziz Yıldırım Jose Mourinho'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeyi planlarken Ali Koç Mario Branco'nun listesine göre girişimlerine başladı.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde olan milli yıldızın, Mourinho'nun gelmesi halindeki düşüncesinin ne olacağı bilinmiyor.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Jayden Oosterwolde de Jose'nin İtalya'dan tanıdığı bir isim. Hollandalı futbolcu da yeni teknik adamın gelmesini bekleyebilir.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

KAPTANLAR KALACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Edin Dzeko, Tadic ve Fred'in Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber takımda kalacağı kesin.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Avrupa devlerinin ilgisinin olduğu Sebastian Szymanski'nin de satışına onay verilmeyecek.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

YABANCI KURALI DÜŞÜNDÜRECEK

Gelecek sezon takımlar kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Fenerbahçe'nin hali hazırda 15 yabancısı bulunurken Ryan Kent kadroya dahil edilmemişti.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Birçok yabancısını da kiralık olarak kadrosundan gönderen sarı lacivertlileri büyük bir sıkıntı bekliyor.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Kanarya'da gözden çıkarılması beklenen yabancı futbolcular ise şöyle;

Bonucci, Luan Peres, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King, Lincoln Henrique, Miguel Crespo.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

KRUNIC KARARI YENİ HOCANIN

Fenerbahçe'nin sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Rade Krunic için ise kararı yeni teknik adam verecek.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Mourinho'nun Krunic'i İtalya'dan tanıması Bosnalı futbolcu için bir şans.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

AZİZ YILDIRIM'IN TRANSFER LİSTESİ!

Öte yandan yaptığı açıklamada Jose Mourinho'nun istediği transferleri yapacağını duyuran Aziz Yıldırım, taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, transferde 3 yıldızın ismini verdi.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

Akın; Bruno Fernandes, Talisca ve Lukaku'yu Fenerbahçe'de hayal ettiğini söyledi.

Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları

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