Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin için birlik oldu: "Sapienza for Palestine"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma, aynı zamanda üniversite yönetiminden İsrail'le işbirliğini kesmesini istemek için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.
Üniversite kampüsünde rektörlük binası yakınlarına 30 kadar çadır kurarak, ABD'deki üniversitelerde başlayan yerleşme eylemlerini geçen hafta başlatan öğrenciler, bugün de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Rektör Antonella Polimeni'ye İsrail ile bilimsel işbirliğinin kesilmesi taleplerini yinelemek için yürüdü.
Yürüyüşe katılan yüzlerce öğrenci, sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail", "Siyonist İsrail, terörist devlet" ve "Savaş üniversiteden dışarıya" sloganları atarken, çağrılarına yanıt vermeyen Rektör Polimeni'ye de "Neredesin Polimeni?" şeklindeki tezahüratla tepki gösterdi.
Eylemciler Filistin bayrakları ile "Filistin için Sapienza. İsrail'le anlaşmaları durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra üzerinde İtalya Başbakan Giorgia Meloni ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun el sıkıştığı bir fotoğrafının olduğu kırmız el basılmış bir pankartı da taşıdı.