PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin için birlik oldu: "Sapienza for Palestine"

Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma, aynı zamanda üniversite yönetiminden İsrail'le işbirliğini kesmesini istemek için kampüs içinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan yüzlerce öğrenci, sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail", "Siyonist İsrail, terörist devlet" ve "Savaş üniversiteden dışarıya" sloganları atarken, çağrılarına yanıt vermeyen Rektör Polimeni'ye de "Neredesin Polimeni?" şeklindeki tezahüratla tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:22 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:22
Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nde öğrenciler Filistin için birlik oldu: Sapienza for Palestine

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma, aynı zamanda üniversite yönetiminden İsrail'le işbirliğini kesmesini istemek için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşü!

Üniversite kampüsünde rektörlük binası yakınlarına 30 kadar çadır kurarak, ABD'deki üniversitelerde başlayan yerleşme eylemlerini geçen hafta başlatan öğrenciler, bugün de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Rektör Antonella Polimeni'ye İsrail ile bilimsel işbirliğinin kesilmesi taleplerini yinelemek için yürüdü.



Yürüyüşe katılan yüzlerce öğrenci, sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail", "Siyonist İsrail, terörist devlet" ve "Savaş üniversiteden dışarıya" sloganları atarken, çağrılarına yanıt vermeyen Rektör Polimeni'ye de "Neredesin Polimeni?" şeklindeki tezahüratla tepki gösterdi.



Eylemciler Filistin bayrakları ile "Filistin için Sapienza. İsrail'le anlaşmaları durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra üzerinde İtalya Başbakan Giorgia Meloni ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun el sıkıştığı bir fotoğrafının olduğu kırmız el basılmış bir pankartı da taşıdı.



Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, şemsiyelerle kendilerini gizlerken, rektörlük binası önünden geçerken, kapılara doğru boya ve meşaleler attı. Bazı göstericiler de ellerini kırmızı boyaya batırıp rektörlük binası duvarlarına el bastı.



Kampüs içinde pek çok binanın da dış cephesine "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" yazıldığı ve Filistin bayrakları yapıştırıldığı görüldü.



Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'le işbirliğini durdurmaması nedeniyle Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğunu savundu.



Eğitim hayatını İtalya'da sürdüren Filistinli öğrenci Maya, AA muhabirine, Sapienza başta olmak üzere İtalyan üniversitelerinin İsrail'le işbirliği anlaşmalarını sonlandırmasını istediklerini belirterek, "Rektör Polimeni gelip öğrencileriyle herkese açık toplantı yapmaya karar verene kadar burada kalacağız. Bunu aylardır istiyoruz ama o, öğrencileriyle konuşmak yerine ofisinde kilitli kalmayı tercih ediyor. Rothschild ailesinden telefonlar, emirler alıyor." dedi.



Üniversitelerin, Filistin halkına yönelik soykırımın açıkça planlanıp, masaya yatırıldığı yerler olmaması gerektiğini vurgulayan Maya, "İşgal güçlerine katılan ve Gazze'de soykırım yapan öğrencilere üniversiteler var. Bizim üniversitelerimiz bunun bir parçası olamaz. İsrail'i sadece ekonomik düzeyde değil, askeri akademik düzeyde de boykot etmeliyiz." diye konuştu.



Ülkenin Milano, Napoli, Torino, Padova gibi farklı kentlerindeki üniversitelerde de Filistin'e destek ve dayanışma eylemleri devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA