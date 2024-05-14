Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler Filistin için birlik oldu: "Sapienza for Palestine"





Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, şemsiyelerle kendilerini gizlerken, rektörlük binası önünden geçerken, kapılara doğru boya ve meşaleler attı. Bazı göstericiler de ellerini kırmızı boyaya batırıp rektörlük binası duvarlarına el bastı.





Kampüs içinde pek çok binanın da dış cephesine "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" yazıldığı ve Filistin bayrakları yapıştırıldığı görüldü.





Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'le işbirliğini durdurmaması nedeniyle Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğunu savundu.





Eğitim hayatını İtalya'da sürdüren Filistinli öğrenci Maya, AA muhabirine, Sapienza başta olmak üzere İtalyan üniversitelerinin İsrail'le işbirliği anlaşmalarını sonlandırmasını istediklerini belirterek, "Rektör Polimeni gelip öğrencileriyle herkese açık toplantı yapmaya karar verene kadar burada kalacağız. Bunu aylardır istiyoruz ama o, öğrencileriyle konuşmak yerine ofisinde kilitli kalmayı tercih ediyor. Rothschild ailesinden telefonlar, emirler alıyor." dedi.