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Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Böyle saldırdılar

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikasta ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:37 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:48
Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Böyle saldırdılar

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Saldırıda Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralandı.

SİNAN ATEŞ SUİKASTININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş'in vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı


Suikast anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Sinan Ateş'in, Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor.

O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. Ahmet Keçik ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sinan Ateş

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Eray Özyağcı

Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının başlamasıyla tevziye kapatılan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin, geçen günlerde tekrar tevziye açıldığı, iş yükü durumuna göre davalar UYAP tarafından dağıtıldığı için Sinan Ateş cinayeti davasının da bu mahkemeye düştüğü öğrenildi.

İDDİANAMEDEN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

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