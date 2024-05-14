Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Eczacılık Günü paylaşımı: Canıgönülden tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.





İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1sAtud1woG