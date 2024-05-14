Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın zengin oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle Murat Han dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın başrolü üstlendiği dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Murat Han aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Murat Han aslen nereliymiş...