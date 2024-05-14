Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tura’sı Murat Han memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın zengin oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle Murat Han dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın başrolü üstlendiği dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Murat Han aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Murat Han aslen nereliymiş...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna Kayhan Serasker (Tura) karakteriyle dahil olan Murat Han'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MURAT HAN KİMDİR?
Murat Han 1 Mayıs 1975 doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirdi.
9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yaptı. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı.