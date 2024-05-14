Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’in annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın güzeller güzeli partneri...

Başrollerinde Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisine "Dora Ersoy" karakteriyle dahil olan Yasemin Allen'in hayatı merak konusu oldu. 34 yaşındaki İngiliz asıllı Türk oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Londra'da dünyaya gelen Allen'in annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Allen'in annesi Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Yasemin Allen'in Kemal Sunal ile partner olan kendisinden de ünlü annesi kim...