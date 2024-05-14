Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’in annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Kemal Sunal’ın güzeller güzeli partneri...

Başrollerinde Mehmet Yılmaz Ak, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisine "Dora Ersoy" karakteriyle dahil olan Yasemin Allen'in hayatı merak konusu oldu. 34 yaşındaki İngiliz asıllı Türk oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Londra'da dünyaya gelen Allen'in annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Allen'in annesi Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Yasemin Allen'in Kemal Sunal ile partner olan kendisinden de ünlü annesi kim...
Bahar dizisine "Dora Ersoy" karakteriyle dahil olan Yasemin Allen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YASEMİN ALLEN KİMDİR?
Londra doğumlu Yasemin Allen, 10 Temmuz 1989 yılında dünyaya geldi. İngiliz-Türk vatandaşı olan güzel oyuncunun babası İngiliz Dudley Allen'dir. Üç aylıkken annesiyle Türkiye yerleşen Yasemin Allen'in Kaan adında bir erkek kardeşi vardır.
Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgisi olan Allen, lise yıllarında Japonca, resim, drama, sinema televizyon dersleri aldı. Lisans eğitimini Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.