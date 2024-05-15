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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 01:24 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 01:25

İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Alaves'i 5-0 mağlup etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yine mi? Maşallah diyerek sessizce kalp ikonuna basabilirsiniz." ifadeleri ile Güler'i tebrik etti. İşte o muhteşem gol...

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, sahasında Alaves'i ağırladı. Karşılaşmada sonradan oyuna giren Arda Güler, skoru belirleyen isim oldu.

ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ

Real Madrid'e Alaves karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Jude Bellingham, 27. ile 70. dakikada Vinicius Junior, 45. dakikada Valverde ve 81.dakikada Arda Güler kaydetti.

SON 4 MAÇTA 3 GOL

Karşılaşmanın 62.dakikasında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 81.dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid formasıyla son 4 maçta 3. golünü attı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Arda Güler'e ilk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Sosyal medya hesabından Arda'nın attığı golü paylaşan Bakan Bak, "Yine mi? Maşallah diyerek sessizce kalp ikonuna basabilirsiniz." ifadeleri ile Güler'i tebrik etti.

"GOL SEVİNCİMİN ANLAMI..."
Arda Güler klasikleşen gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" yanıtını vermişti.

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