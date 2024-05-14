Real Madrid - Alaves maçı S Sports CANLI İZLE ⚽ (La Liga) Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ - BEDAVA canlı izle! Sahada Arda Güler...

Real Madrid - Alaves maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. İspanyol ekibinin maç kadrosu netleşti ve taraftarlar Arda Güler'in Alaves maçında da sahada olup olmayacağını merak ediyorlar. Real Sociedad, Cadiz ve Granada maçlarındaki etkileyici performansıyla Arda Güler, teknik direktörün gözüne girmeyi başarmıştı. İşte detaylar...