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Real Madrid - Alaves maçı S Sports CANLI İZLE ⚽ (La Liga) Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ - BEDAVA canlı izle! Sahada Arda Güler...

Real Madrid - Alaves maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı! Real Madrid, La Liga'da sezonun sona ermesine üç hafta kala Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Şampiyonluğunu ilan eden eflatun-beyazlılarda Ancelotti'nin kadro tercihi merakla bekleniyor. Madrid ekibi, Barcelona, Girona, Atletico Madrid gibi takımları geride bırakarak zirveye yerleşti. A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son üç lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:02 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 00:42
Real Madrid - Alaves maçı S Sports CANLI İZLE ⚽ La Liga Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ - BEDAVA canlı izle! Sahada Arda Güler...

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Real Madrid - Alaves maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. İspanyol ekibinin maç kadrosu netleşti ve taraftarlar Arda Güler'in Alaves maçında da sahada olup olmayacağını merak ediyorlar. Real Sociedad, Cadiz ve Granada maçlarındaki etkileyici performansıyla Arda Güler, teknik direktörün gözüne girmeyi başarmıştı. İşte detaylar...

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Alaves maçı 14 Mayıs Salı günü saat 22.30'da başlayacak. Bugün oynanacak Real Madrid - Alaves mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. La Liga'da 36. hafta oynanacak mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER MAÇA ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son haftalardaki performansıyla İspanya'da gündem oldu. Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süpercopa'da forma şansı bulan oyuncu Real Madrid'in son 3 lig maçında 2 gol kaydetti.

Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol

Ancelotti, genç yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalacağını açıklarken daha fazla süre bulacağını ifade etti. Arda Güler, Real Madrid'in Alaves maçının 22 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

S SPORT CANLI İZLE EKRANI

https://www.ssportplus.com/canli-tv/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Arda Gülerin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid evinde Alavesi ağırlıyor
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