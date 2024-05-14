Avrupa'nın 'En İyi İlk 10 Şehri' belli oldu! Türk şehri listeye fişek gibi girdi

1 Avrupa, tarih, kültür ve modern yaşamın eşsiz birleşimiyle her yıl milyonlarca turist ve yerliyi kendine çekiyor. Resonance Consultancy'nin son raporuna göre, kıtanın en iyi şehirleri yaşanabilirlik, refah ve sevilebilirlik kriterlerine göre sıralandı. Bu değerlendirme, Tripadvisor yorumları, eğitim olanakları ve iş fırsatları gibi önemli faktörler dikkate alınarak yapıldı.

2 İlk Sıradaki Londra: Dünya Çapında Bir Çekim Merkezi

Londra, üst üste ikinci yıl zirvede yerini koruyor. Şehir, yabancı yatırımcılar, öğrenciler ve turistler için vazgeçilmez bir durak. Londra, yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah endekslerinde üst sıralarda yer alarak bu yılki sıralamada öne çıkıyor.