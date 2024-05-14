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Avrupa'nın 'En İyi İlk 10 Şehri' belli oldu! Türk şehri listeye fişek gibi girdi

Resonance Consultancy'nin her yıl düzenlediği Avrupa'nın en iyi şehirleri sıralaması, bu yıl da heyecanla beklenen bir olay oldu. Hem yerlilerin hem de turistlerin değerlendirmelerine dayanan bu sıralamada, Türkiye'den bir şehir de adını dünyanın en iyileri arasına yazdırmayı başardı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:32 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:32
Avrupa’nın ’En İyi İlk 10 Şehri’ belli oldu! Türk şehri listeye fişek gibi girdi 1

Avrupa, tarih, kültür ve modern yaşamın eşsiz birleşimiyle her yıl milyonlarca turist ve yerliyi kendine çekiyor. Resonance Consultancy'nin son raporuna göre, kıtanın en iyi şehirleri yaşanabilirlik, refah ve sevilebilirlik kriterlerine göre sıralandı. Bu değerlendirme, Tripadvisor yorumları, eğitim olanakları ve iş fırsatları gibi önemli faktörler dikkate alınarak yapıldı.

Avrupa’nın ’En İyi İlk 10 Şehri’ belli oldu! Türk şehri listeye fişek gibi girdi 2

İlk Sıradaki Londra: Dünya Çapında Bir Çekim Merkezi
Londra, üst üste ikinci yıl zirvede yerini koruyor. Şehir, yabancı yatırımcılar, öğrenciler ve turistler için vazgeçilmez bir durak. Londra, yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah endekslerinde üst sıralarda yer alarak bu yılki sıralamada öne çıkıyor.

Avrupa’nın ’En İyi İlk 10 Şehri’ belli oldu! Türk şehri listeye fişek gibi girdi 3

Paris: Açık Havada Yaşam ve Yenilik
Resonance, Paris'in beş yıl süren ve milyarlarca dolarlık yatırım sonucu yaya ve bisiklet trafiğini, açık havada yaşamayı teşvik eden bir sistem haline getirdiğini belirtiyor. Bu yenilikler, şehrin 2024 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanmasını da içeriyor.

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