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Oversize Ne Demek? Oversize Kelimesi Türkçe Anlamı Nedir?

Oversize ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Oversize kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:36 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:36
Oversize Ne Demek? Oversize Kelimesi Türkçe Anlamı Nedir?

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Oversize kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

OVERSİZE NE DEMEK?

"Oversize", genellikle normal boyutunun üzerinde olan veya beklenen boyuttan daha büyük olan anlamına gelir. Özellikle giysi, ayakkabı veya eşya gibi fiziksel nesneler için kullanıldığında, normalden daha büyük bir ölçü veya boyutta olduğunu ifade eder. Örneğin, "oversize gömlek" normalden daha büyük bir gömleği ifade eder. Bu terim aynı zamanda belirli boyut kriterlerini aşan veya aşırı büyük olan herhangi bir şey için de kullanılabilir.

OVERSİZE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Oversize kelimesi Türkçe'de büyük boy anlamına gelmektedir.

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