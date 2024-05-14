Oversize kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

OVERSİZE NE DEMEK?

"Oversize", genellikle normal boyutunun üzerinde olan veya beklenen boyuttan daha büyük olan anlamına gelir. Özellikle giysi, ayakkabı veya eşya gibi fiziksel nesneler için kullanıldığında, normalden daha büyük bir ölçü veya boyutta olduğunu ifade eder. Örneğin, "oversize gömlek" normalden daha büyük bir gömleği ifade eder. Bu terim aynı zamanda belirli boyut kriterlerini aşan veya aşırı büyük olan herhangi bir şey için de kullanılabilir.

OVERSİZE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Oversize kelimesi Türkçe'de büyük boy anlamına gelmektedir.