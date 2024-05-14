Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklama: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.





Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.