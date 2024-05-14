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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan önemli açıklama: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:29 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:15
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklama: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.



Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.



Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.



TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

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