Harry Potter hayranı olarak çocukların grubuna sızdı! Cinsel içerikli mektuplar, hediyeler… Fandom sitesinde pedofili sapık skandalı

Harry Potter hayranları sayfasından pedofili çıktı. İngiltere 'de bir anne, kızının, genç bir Harry Potter hayranı gibi davranan bir pedofili tarafından nasıl kandırıldığını ve evden kaçmaya ikna edildiğini anlattı. Akıllara durgunluk veren hikaye, ülkedeki çevrim içi pedofili furyasını da açığa çıkardı.

Kızı kaçırılan anne, çocuklara yönelik çevrim içi taciz ve cinsel tacizin son dönemde çok arttığına dikkat çekti ve tacizcilerin WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında sohbetlere üşüştüğünü söyledi.

FANDOM SİTESİNDEN SAPIK ÇIKTI

J.K. Rowling tarafından kaleme alından ve dünya çapında hala büyük ilgi gören seriye adanmış çevrimiçi "fandom" sitesi hakkında The Telgraph'a konuşan Emily adlı anne, "Çocuğum bu siteye çekildi çünkü kitapları çok seviyordu ve orada hızla arkadaş edindi" dedi.

ÇOCUKLARIN HEPSİNİN AİLESİNE ULAŞTI! SADECE BİR TANESİ…

14 yaşındaki kızının başına gelenleri anlatan anne Emily, "Çocukların hiçbirini tanımadığımın farkındaydım, bu nedenle grup kurulur kurulmaz ebeveynleriyle konuşup konuşmayacağımı sordum." dedi.

Anne Emily, "Çocukların hepsi evet dedi ve ben de hepsiyle konuştum ama bir tanesine hiç ulaşamadım. Numarasına hiç ulaşılamıyordu." şeklinde konuştu.

KIZINA GELEN CİNSEL İÇERİKLİ AŞK MEKTUPLARINI FARK ETTİ

Kızının posta yoluyla aşk ilanları ve hediyeler almaya başladığını söyleyen Emily, bunun üzerine kendisinin de alarm durumuna geçtiğini belirtti.

Emily'nin anlattığına göre mektuplar bir çocuk tarafından yazılmış gibi görünmüyordu. Zarfın üzerinde bir çocuğun el yazısı vardı fakat içindeki mektuplar el yazısı ile yazılmış, yetişkinlere yönelik ve müstehcen içerikliydi.

Mektuplara baktıktan sonra polisi aradığını söyleyen Emily, polisin incelemelerinin ardından postanın üzerindeki iade adresinin Cornish kırsalının ortasında ıssız bir çiftlik evi çıktığını belirtti.

Genç kız bir arkadaşı ile birlikte kendisini kandıran sapık ile Cornwall'a ulaşmak için kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı bildirildi.