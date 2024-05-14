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Harry Potter hayranı olarak çocukların grubuna sızdı! Cinsel içerikli mektuplar, hediyeler… Fandom sitesinde pedofili sapık skandalı

İngiltere’de Harry Potter hayranları sayfasından pedofili sapık çıktı. Kendisini Harry Potter hayranı bir çocuk olarak tanıtan pedofili sapık, genç bir kızı kandırarak evi terk etmesine yol açtı. Kandırdığı genç kıza cinsel içerikli mektuplar ve hediyeler gönderen pedofili sapığın çocuklara yaptıkları resmen kan dondurdu. İşte, İngiltere’yi sarsan pedofili sapkınlığı…

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:21 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:33
Harry Potter hayranı olarak çocukların grubuna sızdı! Cinsel içerikli mektuplar, hediyeler… Fandom sitesinde pedofili sapık skandalı

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Harry Potter hayranları sayfasından pedofili çıktı. İngiltere'de bir anne, kızının, genç bir Harry Potter hayranı gibi davranan bir pedofili tarafından nasıl kandırıldığını ve evden kaçmaya ikna edildiğini anlattı. Akıllara durgunluk veren hikaye, ülkedeki çevrim içi pedofili furyasını da açığa çıkardı.

HARRY POTTER SOHBET ODALARINDA ÇEVRİM İÇİ TACİZ

Kızı kaçırılan anne, çocuklara yönelik çevrim içi taciz ve cinsel tacizin son dönemde çok arttığına dikkat çekti ve tacizcilerin WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında sohbetlere üşüştüğünü söyledi.

FANDOM SİTESİNDEN SAPIK ÇIKTI

J.K. Rowling tarafından kaleme alından ve dünya çapında hala büyük ilgi gören seriye adanmış çevrimiçi "fandom" sitesi hakkında The Telgraph'a konuşan Emily adlı anne, "Çocuğum bu siteye çekildi çünkü kitapları çok seviyordu ve orada hızla arkadaş edindi" dedi.

ÇOCUKLARIN HEPSİNİN AİLESİNE ULAŞTI! SADECE BİR TANESİ…

14 yaşındaki kızının başına gelenleri anlatan anne Emily, "Çocukların hiçbirini tanımadığımın farkındaydım, bu nedenle grup kurulur kurulmaz ebeveynleriyle konuşup konuşmayacağımı sordum." dedi.

Anne Emily, "Çocukların hepsi evet dedi ve ben de hepsiyle konuştum ama bir tanesine hiç ulaşamadım. Numarasına hiç ulaşılamıyordu." şeklinde konuştu.

KIZINA GELEN CİNSEL İÇERİKLİ AŞK MEKTUPLARINI FARK ETTİ

Kızının posta yoluyla aşk ilanları ve hediyeler almaya başladığını söyleyen Emily, bunun üzerine kendisinin de alarm durumuna geçtiğini belirtti.

Emily'nin anlattığına göre mektuplar bir çocuk tarafından yazılmış gibi görünmüyordu. Zarfın üzerinde bir çocuğun el yazısı vardı fakat içindeki mektuplar el yazısı ile yazılmış, yetişkinlere yönelik ve müstehcen içerikliydi.

Mektuplara baktıktan sonra polisi aradığını söyleyen Emily, polisin incelemelerinin ardından postanın üzerindeki iade adresinin Cornish kırsalının ortasında ıssız bir çiftlik evi çıktığını belirtti.

Genç kız bir arkadaşı ile birlikte kendisini kandıran sapık ile Cornwall'a ulaşmak için kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı bildirildi.

İNGİLTERE'DE SEXTORTION FURYASI

İngiltere'de geçtiğimiz ay, öğretmenlere, çocukların "sextortion" (cinsel zorlama) dolandırıcılığına hedef olma tehlikelerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir uyarı yapılmıştı.

Ulusal Suç Ajansı (NCA), ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine, beş yaşından küçük çocukların suç çeteleri tarafından sömürülme riski altında olduğu konusunda uyarı yapmış ve rehberlik vermişti.

İstatistikler, İngiltere'de sapkın pedofililere hedef olan çocuk sayısının sadece iki yılda yüzde 266 arttığını gösteriyor.

2020'de İngiltere'de 242 çocuk kandırıldı ve 2022'ye gelindiğinde ise bu sayı yüzde 890 artış gösterdi.

ÜÇ ÇOCUK İNTİHAR ETTİ

İngiltere'deki fırsatçı pedofililerin yanı sıra Batı Afrika ve Güney Doğu Asya'dan organize suç çetelerinin çocukları çevrim içi ortamda kaldırdığı ve kendi yaşındaki biriyle gerçek bir ilişki ya da arkadaşlık içinde olduklarına inandırdığı bildiriliyor.

Pedofili sapıklar bu şekilde çocuklardan samimi fotoğraflarını paylaşmalarını ya da kendilerini web kamerası ile filme almalarını istiyor. Pedofili sapıklar daha sonra çocukları, yarı çıplak fotoğraflarını arkadaşlarına ya da ailelerine ifşa etmekle tehdit ediyor ve ödeme yapmalarını istiyor.

İngiltere'de en az üç çocuğun benzer hikayeler sonucunda intihar ettiği bildirildi.

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