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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:22 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:22

İZLE I Kayseri'de pazarcılar arasındaki "kız alıp verme" kavgasında 4 tutuklama!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden çıktığı iddia edilen ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda iddiaya göre, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan İ.O. (68), N.O. (42), R.O. (30), C.O. (44) ve Ü.O.'yu (33) yakaladı. Şahısların evlerinde arama yapan ekipler, 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişiye de ev hapsi verildi.

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