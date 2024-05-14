Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Sabancılara gelin mi gidiyor? Instagram'daki hareketlilik kazanı kaynattı: Hande Erçel'in müstakbel eltisi...

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ancak bu birlikteliği de bir küs bir barışık giden çift, ilişkilerini sonlandırdı. Yaptığı her hareketle magazin dünyasının yakın markajında olan Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla kulisleri hareketlendirdi. Şeyma Subaşı'nın Kerim Sabancı'yla Instagramdan karşılıklı takipleşmesi büyük ses getirdi. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.
Bu ilişkisi de biten Şeyma Subaşı bir süre gönlünü aşka kapatmıştı ta ki yeni dedikodular çıkana kadar.
Magazin gündemini sallayan iddiaya göre Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı ile Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı.