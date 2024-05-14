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MEB'den bayram ettirecek karar; Okullarda 7 gün ders yok! Tatil öncesi öğretmen ve öğrencilere etkinlik müjdesi! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Mayıs ayının ortalarıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli için en büyük gündem maddesi "Yaz tatiline kaç gün kaldı?" sorusu haline geldi. Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci için ikinci dönemin tamamlanmasına haftalar kala, gözler okulların ne zaman kapanacağı sorusuna çevrildi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:03 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:03
MEB’den bayram ettirecek karar; Okullarda 7 gün ders yok! Tatil öncesi öğretmen ve öğrencilere etkinlik müjdesi! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Okulların kapanış tarihi 2024 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin son haftalarına girilirken, okulların erken kapanacağı iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, beklentileri netleştirdi.



1 Hafta Ders Yok Etkinlik Var: Son Hafta Uygulanacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son dönemini "Etkinlikler Haftası" olarak ilan ettiklerini duyurdu. İlk dönem sonunda yapılan çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde olan bu uygulama, Haziran ayının son haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu sayede öğrencilerin dönem sonunu daha verimli ve eğlenceli geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Okullarda Yoklama Durumu
Millî Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağına dair kesin bir yönerge yayınlamamıştır. Ancak yöneticilerin inisiyatifiyle genellikle son hafta da yoklama alınmaya devam edildiği bilinmektedir.

2024 Karne Günü ve Okulların Kapanış Tarihi
2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecekler.

Okulların Erken Kapanma İhtimali
Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, okullar planlandığı gibi zamanında kapanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen takvime uygun olarak yaz tatiline girecekler.

Yaz Tatilinin Başlangıcı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2023-2024 akademik takvime göre, yaz tatili 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatilinin tadını çıkaracak.

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