MEB’den bayram ettirecek karar; Okullarda 7 gün ders yok! Tatil öncesi öğretmen ve öğrencilere etkinlik müjdesi! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Okulların kapanış tarihi 2024 için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin son haftalarına girilirken, okulların erken kapanacağı iddiaları gündemi meşgul etmeye başladı. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, beklentileri netleştirdi.





1 Hafta Ders Yok Etkinlik Var: Son Hafta Uygulanacak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son dönemini "Etkinlikler Haftası" olarak ilan ettiklerini duyurdu. İlk dönem sonunda yapılan çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde olan bu uygulama, Haziran ayının son haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu sayede öğrencilerin dönem sonunu daha verimli ve eğlenceli geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.