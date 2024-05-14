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Kirli maşaların 'temiz eller' hayali! Ankara Emniyeti'nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletildi. Görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmaların ifşa olmasının akabinde polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Yaşanan bu gelişmeler "Yeni 17-25 Aralık mı?" sorularını akıllara getirdi. "Esas hedef Cumhur" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Maşa kullananları takipteyiz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyaset komplosunun şeması ve Ankara Emniyeti'ndeki sıcak gelişmeler A Haber canlı yayınında ele alınırken, yeni bir iddia ortaya çıktı. Firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'nde sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştüğü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:48 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 23:50
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı.

Yeni 17/25 Aralık kumpası!



ANAYASAL SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse konu polisler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altındaki 'Suç için anlaşma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Suçluyu kayırma' ve "Gizliliğin ihlali' suçlarından soruşturma başlatıldı.




TERÖR ŞUBE EVLERİNDE ARAMA YAPTI

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan ve haklarında idari soruşturma yapılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Polislerin evlerindeki dijital materyallere el konulurken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı da konulduğu öğrenildi.




Bilindiği üzere Serdar Sertçelik 6 Ekim'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

AK PARTİLİ İSİMLERE ESKİ BAKANLARA KUMPAS HAZIRLIĞI

M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, 9 kez elektronik kelepçeyle evinden uzaklaşmasına rağmen yurt dışına firar etti. Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik firarken Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşme kayıtlarını sosyal medyadan yayınladı.

Sertçelik, ifadesine Başkan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.




KİRLİ MAŞALARIN 'TEMİZ ELLER' HAYALİ

Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı.

Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli Hedef Cumhur deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuza baksınlar


YENİ 17-25 ARALIK MI? ESAS HEDEF CUMHUR...

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin konuştu.

"KANUN DIŞI İRTİBAT VE İLİŞKİ AĞININ FARKINDAYIZ"

Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Maşa kullananları takipteyiz. Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.

Esas hedefin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş" dedi.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Devlet Bahçeli uzun süredir yargı ve emniyet içerisindeki tartışılan bir konuyu bugün yüksek sesle grup toplantısında dile getirdi. Türkiye'nin kısa sürede gündemine oturdu. Burada ne oluyor? Bahçeli'nin bahsettiği komplo kumpas ne? Bunu açıklayıp anlatalım.

Ayhan Bora Kaplan isimli bir kişi suç örgütü lideri. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı tutuklandı hakkında bir iddianame düzenlendi. Buraya kadar her şey normaldi.



İKİ NUMARALI ŞÜPHELİ

Fakat daha sonra Kaplan'ın yardımcısı olduğu iddia edilen ve iddianamede iki numaralı şüpheli olarak belirtilen Serdar Sertçelik isimli bir kişinin itirafçı yapıldığı gizli tanık yapıldığı M7 kodu verildiği sonradan ortaya çıktı.

AYAĞINA KELEPÇE TAKILMIŞ

Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğündeki polis müdürleriyle gayet samimi olmuş kendisine bir kod verilmiş itirafçı yapılmış söyledikleri de dosyaya konulmuş. Daha sonradan Sertçelik, suç örgütüyle de ilişkisi var örgütün iki numarası gizli tanık olduğu için serbest bırakılmış. Fakat ayağına bir kelepçe takılmış.




ÇORBACIDA VURULMUŞ!

Evden bir adım dışarı attığın zaman sinyal verip polislerin kapıya dayanıp ne yapıyorsun sen gir eve demesi lazım. Fakat Sertçelik Ankara'da gezmediği yer kalmamış gece kulüplerine gitmiş çorbacıda vurulmuş. Adam dışarı çıkıyor bir de olaya karışıyor. Polislerin kontrolünde oluyor bunlar bunları da Sertçelik itiraf ediyor.

Vurulduğu da afişe olunca Sertçelik yurt dışına kaçıyor. Yurt dışında polis müdürleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Asıl komplo şurada başlıyor. Ankara Organize Şube Müdürleri, isimleri de belli, bu kişiler Sertçelik ile telefonla konuşurken diyorlar ki sen itiraflarına açıklamalarına mesela Bekir Bozdağ'ı da ekle diyor, Abdülhamit Gül'ü de ekle diyor, Süleyman Soylu'yu da ekle diyor, Fahrettin Koca'yı, Halkbank Genel Müdürü'nü de ekle hatta MHP ile ilgili bir şey yok mu, MHP ile ilgili bir şeyler de ekle diyor. Bu kişilerin Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi olmadığı halde varmış gibi bir şeyler söyle de biz dosya yapalım diyor.

Polis müdürleri bunlara telkinlerde bulunuyor. Benim yorumum bu o kadar talepte bulunuyorlar ki adam da bir noktadan sonra ya bu kadar da olmaz noktasına geliyor. Bu yaptığı görüşmelerin tamamını kayıt altına alıyor. Bir haftadır bu kayıtları sosyal medyadan yayınlıyor. Gayet net şekilde Sertçelik'ten yani Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarasından bazı polis müdürlerinin şu an açığa alınan polis müdürlerinin yasa dışı taleplerde bulunduğu bazı siyasileri bu dosyaya katmak üzere çaba sarf ettikleri komplo kurdukları anlaşılıyor. Bu komplo ses kayıtları ortaya çıktıktan sonra ne oldu? İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı bu 3 polis müdürünü açığa aldı. Adli soruşturma başlatıldı.



İsimlerini de verelim Murat Çelik, Kerem Öner ve Şevket Demircan isimli polis müdürlerinin evlerinde arama yapıldı cep telefonlarına el koyuldu dijital materyaller ellerinden alındı ve soruşturma dosyasına konulmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Titiz bir soruşturma yürütülüyor.

YENİ 17/25 ARALIK KUMPASI MI?

Yargı ve Emniyet çevrelerinde konuşulan yeni bir 17/25 Aralık girişimi mi var? Aynı FETÖ'cü polislerin taktiği gibi böyle yalanla iftira ile gizli tanıkla bir suç oluşturma bir dosya oluşturma girişimi mi var? Çok yüksek şüphe bu yönde. Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerinden de bunu çıkardım. MHP ile ilgili bir şeyler patlat geç diyor polis müdürü. Şu an itibariyle her şey ayyuka çıkmış durumda. Bu olayın boyutu araştırılıyor. Başka ne yapmışlar? Bunlar kamuoyunun önüne çıkan bizim ulaşabildiğimiz şeyler.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının şifreleri A Haber'de!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı!
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı

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