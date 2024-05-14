‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır

'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha da geliştirileceği açıklanırken, kamu çalışanları için bu sistemin nasıl uygulanacağının da ipuçları geliyor. Esnek çalışma yönetmelik taslağına göre 6 model gündemde. Peki kamu personellerinin çalışma düzenini değiştirecek modellerin detayları neler? Uzaktan ve esnek çalışma nasıl hayata geçirilecek? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birlikte açıkladığı 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi', kamuda çalışan personel için pek çok önemli yeniliği de beraberinde getirecek. Etkinlik ve verimlilik için önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda idari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışma yapılarak yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek.
İdareler arasındaki görev dağılımı gözden geçirilerek mükerrer yapılanmalar önlenecek. Örneğin; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok ildeki defterdarlıkları ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek. Çalışma modellerinde yeni adımlar atılacak.
Bakan Şimşek, bu konuyla ilgili, "Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha da geliştirilecek" açıklaması yaptı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesinde; "Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir" hükmü yer alıyor.