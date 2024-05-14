‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır

1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birlikte açıkladığı 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi', kamuda çalışan personel için pek çok önemli yeniliği de beraberinde getirecek. Etkinlik ve verimlilik için önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda idari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışma yapılarak yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek.

2 İdareler arasındaki görev dağılımı gözden geçirilerek mükerrer yapılanmalar önlenecek. Örneğin; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok ildeki defterdarlıkları ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek. Çalışma modellerinde yeni adımlar atılacak.