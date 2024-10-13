3D Türkiye geneli deneme 4 sonuçları 2024! 10-13 Mayıs 3D Türkiye geneli deneme 4 cevap anahtarı yayımlandı mı?

2024 YKS öncesi adaylar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu kritik sınav öncesinde öğrenciler, kendilerini deneme sınavları ile test ediyorlar.
2024 YKS öncesi adaylar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu kritik sınav öncesinde öğrenciler, kendilerini deneme sınavları ile test ediyorlar.
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3D Türkiye geneli deneme sınavlarının 4.'sü 10-11-12-13 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs saat 16.00'da duyurulacak.
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI!
3D Türkiye geneli deneme sınavı cevap anahtarı 13 Mayıs'ta açıklandı.
https://www.3dyayinlari.com/ linki üzerinden soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.
YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?
YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 YKS giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri bekleniyor.
Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erişilecek.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.