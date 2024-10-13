SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

3D Türkiye geneli deneme 4 sonuçları 2024! 10-13 Mayıs 3D Türkiye geneli deneme 4 cevap anahtarı yayımlandı mı?

10-11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen deneme sınavı sonrası gözler sonuçlara çeverildi. Öğrenciler, Türkiye genelinde düzenlenen bu sınavlardaki performanslarına göre YKS'de elde edebilecekleri puanlar ve sıralamaları öğrenme fırsatı yakalayacaklar. Peki, 3D Türkiye geneli deneme 4 sonuçları ne zaman belli olacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:38 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:38
3D Türkiye geneli deneme 4 sonuçları 2024! 10-13 Mayıs 3D Türkiye geneli deneme 4 cevap anahtarı yayımlandı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 YKS öncesi adaylar, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu kritik sınav öncesinde öğrenciler, kendilerini deneme sınavları ile test ediyorlar.

3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3D Türkiye geneli deneme sınavlarının 4.'sü 10-11-12-13 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs saat 16.00'da duyurulacak.

3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI!

3D Türkiye geneli deneme sınavı cevap anahtarı 13 Mayıs'ta açıklandı.

https://www.3dyayinlari.com/ linki üzerinden soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 YKS giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri bekleniyor.

Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erişilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA