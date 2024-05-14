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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 23:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 23:13

İZLE I Külliye'de kritik saatler! Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'u çağırdı

A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek kulisleri hareketlendirecek bir iddiada bulundu. Şimşek "Başkan Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor." dedi. İşte o açıklamar...

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