T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/635 ESAS

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (4810058590 VERGİ NOLU)

VEKİLİ : AV. ONUR KÜTÜK

BORÇLU : SELİM CAN ZUBARİ (TC: 24496902242)

İPOTEK MALİKİ : DİLEM ÖZDEMİR (TC: 30373698986)

TAKİP TALEBİNDE VE İCRA EMRİ YAZILI TOPLAM ALACAK MİKTARI : 1.128.448,32 TL

İPOTEKLİ GAYRİMENKUL : Hatay İli, Defne İlçesi, Turunçlu Mahallesi, 323 Parsel, 34/937 Arsa Paylı, Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm Nolu.

Alacaklı vekili tarafından ilamlı takip taleplerinde icra emri tebliği yolu ile aleyhinizde yapılan icra takibi sırasında adınıza çıkarılan icra emri bila tebliğ edilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan adres araştırmasında tespit edilen adreslere çıkarılan tebligatlarda iade dönmüştür, başkaca adresiniz tespit edilemediğinden iş bu icra emrinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borç ve masrafları iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün,

kanuni 30 gün süreye 15 gün ilave edilerek ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yukarıda belirtilen borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının yukarıda açık tapu kaydı yazılı ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği hususu icra emri yerine kaim olmak üzere ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02031469

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